Angespannte Stimmung in Zürich: SMI fällt zum Handelsstart

Der SMI verliert am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag verbucht der SMI um 09:12 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 2,05 Prozent auf 12 065,45 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,457 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 2,01 Prozent auf 12 069,38 Punkte an der Kurstafel, nach 12 317,44 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 049,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 109,93 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,84 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 02.07.2024, den Wert von 12 011,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, bewegte sich der SMI bei 11 209,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, wurde der SMI mit 11 212,70 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,01 Prozent zu. Bei 12 434,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (-0,18 Prozent auf 88,98 CHF), Roche (-0,35 Prozent auf 284,80 CHF), Swisscom (-1,02 Prozent auf 532,50 CHF), Novartis (-1,60 Prozent auf 97,00 CHF) und Sika (-1,95 Prozent auf 261,60 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,82 Prozent auf 46,43 CHF), UBS (-4,54 Prozent auf 25,45 CHF), Holcim (-3,89 Prozent auf 79,04 CHF), Logitech (-3,74 Prozent auf 76,22 CHF) und Swiss Re (-3,69 Prozent auf 104,45 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 950 831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 243,327 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,39 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

