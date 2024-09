Angespannte Stimmung in Zürich: SMI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der SMI am Dienstag.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 11 978,46 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,414 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,323 Prozent auf 11 941,92 Punkte an der Kurstafel, nach 11 980,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 978,46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 934,11 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bewegte sich der SMI bei 11 865,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 137,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 10 948,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,24 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 12 483,57 Punkte. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 1,91 Prozent auf 553,60 CHF), Partners Group (+ 0,81 Prozent auf 1 118,00 CHF), Sika (+ 0,76 Prozent auf 265,20 CHF), Logitech (+ 0,42 Prozent auf 72,18 CHF) und Alcon (+ 0,32 Prozent auf 82,28 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Sonova (-3,57 Prozent auf 291,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,52 Prozent auf 249,20 CHF), Novartis (-0,40 Prozent auf 99,20 CHF), Swiss Re (-0,35 Prozent auf 115,10 CHF) und Roche (-0,19 Prozent auf 266,70 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 200 069 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 241,642 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent an der Spitze im Index.

