Angespannte Stimmung in Zürich: SMI notiert mittags im Minus

Heute ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:09 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 1,06 Prozent auf 12 131,46 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,462 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,224 Prozent tiefer bei 12 234,37 Punkten, nach 12 261,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 238,56 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 128,71 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 934,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 296,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der SMI mit 10 348,60 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 8,60 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Lonza (+ 0,41 Prozent auf 545,20 CHF), Richemont (-0,36 Prozent auf 126,20 CHF), Partners Group (-0,55 Prozent auf 1 272,00 CHF), Roche (-0,73 Prozent auf 270,90 CHF) und Alcon (-0,76 Prozent auf 81,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-5,37 Prozent auf 72,66 CHF), Geberit (-2,24 Prozent auf 514,40 CHF), Givaudan (-1,82 Prozent auf 4 211,00 CHF), Novartis (-1,63 Prozent auf 98,80 CHF) und Holcim (-1,50 Prozent auf 82,78 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 650 738 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235,953 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 5,78 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

