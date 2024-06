Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verliert zum Start des Mittwochshandels

Das macht der SMI am Mittwoch.

Um 09:12 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,02 Prozent leichter bei 12 044,41 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,409 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,007 Prozent höher bei 12 047,48 Punkten, nach 12 046,61 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 12 048,86 Punkte, das Tagestief hingegen 12 040,52 Zähler.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,009 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, mit 12 037,99 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.03.2024, wurde der SMI auf 11 577,80 Punkte taxiert. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 19.06.2023, den Wert von 11 306,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,83 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 12 295,18 Punkten. 11 064,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Swiss Life (+ 0,74 Prozent auf 652,20 CHF), Partners Group (+ 0,61 Prozent auf 1 164,00 CHF), Swisscom (+ 0,40 Prozent auf 498,40 CHF), Holcim (+ 0,40 Prozent auf 81,20 CHF) und Sika (+ 0,35 Prozent auf 257,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Richemont (-0,39 Prozent auf 140,70 CHF), Nestlé (-0,30 Prozent auf 94,62 CHF), Novartis (-0,26 Prozent auf 92,91 CHF), Alcon (-0,23 Prozent auf 78,54 CHF) und Sonova (-0,22 Prozent auf 270,60 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 188 512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 257,545 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at