Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags

Der SPI verliert am Dienstag an Wert.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,21 Prozent schwächer bei 15 948,26 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 1,973 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,048 Prozent auf 15 974,83 Punkte an der Kurstafel, nach 15 982,52 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 15 995,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 935,93 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 15 093,52 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, bei 14 927,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Wert von 15 075,43 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 9,46 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 093,81 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Burckhardt Compression (+ 4,96 Prozent auf 635,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,38 Prozent auf 1,67 CHF), Compagnie Financiere Tradition (+ 3,77 Prozent auf 137,50 CHF), Schweizerische Nationalbank (+ 3,03 Prozent auf 4 080,00 CHF) und Molecular Partners (+ 2,46 Prozent auf 3,75 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen DocMorris (-4,85 Prozent auf 63,80 CHF), SHL Telemedicine (-4,23 Prozent auf 4,98 CHF), dormakaba (-3,74 Prozent auf 476,00 CHF), Addex Therapeutics (-3,48 Prozent auf 0,07 CHF) und Montana Aerospace (-3,39 Prozent auf 18,82 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 81 493 981 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 249,787 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Mit 7,17 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at