Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Kaum bewegt zeigte sich der SPI am Abend.

Der SPI schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 15 740,59 Punkten ab. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,090 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,751 Prozent tiefer bei 15 647,58 Punkten in den Handel, nach 15 765,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 511,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 746,18 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 1,54 Prozent zu. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 08.07.2024, den Stand von 16 058,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, notierte der SPI bei 15 477,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, wurde der SPI mit 14 598,76 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,04 Prozent. Bei 16 484,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit COLTENE (+ 7,79 Prozent auf 49,80 CHF), GAM (+ 6,64 Prozent auf 0,23 CHF), Schweizerische Nationalbank (+ 6,35 Prozent auf 3 850,00 CHF), lastminutecom (+ 5,18 Prozent auf 17,46 CHF) und PolyPeptide (+ 4,59 Prozent auf 29,65 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Curatis (-9,94 Prozent auf 5,62 CHF), Ascom (-7,36 Prozent auf 5,54 CHF), Idorsia (-7,08 Prozent auf 2,10 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6,75 Prozent auf 7,32 CHF) und SHL Telemedicine (-5,03 Prozent auf 3,59 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 756 349 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 246,117 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die CPH Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

