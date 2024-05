Angespannte Stimmung in Zürich: SPI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,19 Prozent auf 15 712,70 Punkte abwärts. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,940 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,195 Prozent tiefer bei 15 711,55 Punkten in den Handel, nach 15 742,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 715,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 711,55 Zählern.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 1,30 Prozent nach. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 30.04.2024, den Wert von 15 066,69 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 29.02.2024, den Stand von 14 857,71 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 30.05.2023, den Wert von 14 875,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,84 Prozent aufwärts. Bei 16 048,92 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 4,38 Prozent auf 1,67 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,03 Prozent auf 0,07 CHF), Klingelnberg (+ 1,82 Prozent auf 16,75 CHF), V-Zug (+ 1,48 Prozent auf 55,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 1,22 Prozent auf 8,30 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Evolva (-4,86 Prozent auf 0,90 CHF), Clariant (-3,67 Prozent auf 14,16 CHF), Relief Therapeutics (-3,47 Prozent auf 1,25 CHF), SKAN (-2,15 Prozent auf 77,30 CHF) und Varia US Properties (-1,98 Prozent auf 34,70 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 082 439 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,958 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Adecco SA-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,23 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at