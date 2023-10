Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent tiefer bei 14 210,40 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,916 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,134 Prozent auf 14 221,51 Punkte an der Kurstafel, nach 14 240,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 14 210,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 230,56 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 14 596,92 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, bei 14 786,37 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 03.10.2022, einen Stand von 13 186,46 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 1,18 Prozent nach oben. Bei 15 314,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 616,90 Zählern registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Achiko (+ 50,00 Prozent auf 0,00 CHF), GAM (+ 1,78 Prozent auf 0,43 CHF), Banque Cantonale Vaudoise (+ 1,31 Prozent auf 96,75 CHF), PolyPeptide (+ 1,11 Prozent auf 17,26 CHF) und Givaudan (+ 1,05 Prozent auf 2 971,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Newron PharmaceuticalsAz (-4,81 Prozent auf 4,75 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,76 Prozent auf 0,48 CHF), Addex Therapeutics (-4,69 Prozent auf 0,06 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-2,86 Prozent auf 2,04 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-2,83 Prozent auf 0,10 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2 859 376 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 276,171 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,01 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at