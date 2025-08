SPI-Papier Banque Cantonale Vaudoise-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Banque Cantonale Vaudoise Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Banque Cantonale Vaudoise am 05.08.2025 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 4,40 CHF vereinbart. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 2,33 Prozent gestiegen. Somit vergütet Banque Cantonale Vaudoise die Aktionäre insgesamt mit 370,00 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 13,15 Prozent gestiegen.

Banque Cantonale Vaudoise-Aktie mit Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die Banque Cantonale Vaudoise-Aktie via SIX SX bei einem Wert von 94,85 CHF aus dem Geschäft. Der Dividendenabschlag auf den Banque Cantonale Vaudoise-Anteilsschein erfolgt am 06.08.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Banque Cantonale Vaudoise-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2024 verzeichnet die Banque Cantonale Vaudoise-Aktie eine Dividendenrendite von 5,27 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,96 Prozent betrug.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Banque Cantonale Vaudoise via SIX SX 5,74 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 11,62 Prozent stärker zugelegt als der Banque Cantonale Vaudoise-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Banque Cantonale Vaudoise

Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,79 Prozent fallen.

Basisdaten der Banque Cantonale Vaudoise-Aktie

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Banque Cantonale Vaudoise beträgt aktuell 8,213 Mrd. CHF. Das Banque Cantonale Vaudoise-KGV beläuft sich aktuell auf 16,27. 2024 setzte Banque Cantonale Vaudoise 1,688 Mrd. CHF um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 5,13 CHF.

Redaktion finanzen.at