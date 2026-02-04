Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
|
04.02.2026 08:46:00
Angriffe auf Solarwinds Web Help Desk, FreePBX und Gitlab beobachtet
Die CISA warnt vor jüngst beobachteten Angriffen auf Sicherheitslücken in Solarwinds Web Help Desk, FreePBX und Gitlab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
