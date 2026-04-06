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06.04.2026 16:10:38
Angriffe von drei Seiten auf Israel
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israel ist gleichzeitig aus dem Iran, dem Libanon und dem Jemen angegriffen worden. Im Großraum Tel Aviv heulten bei Raketenangriffen aus dem Iran erneut die Warnsirenen, Menschen hielten sich in Schutzräumen auf. Die Küstenstadt Eilat im Süden des Landes wurde derweil nach Medienberichten von Drohnen angegriffen, die aus dem Jemen geschickt worden waren. Dabei sei niemand verletzt worden. Zudem habe es auch im Norden des Landes Angriffe durch die libanesische Hisbollah-Miliz gegeben.
Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar ist es bereits mehrmals zu gleichzeitigen, offenbar koordinierten Angriffen der Verbündeten Iran, Hisbollah und der Huthi-Miliz auf Israel gekommen./le/DP/he
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