Anleger greifen bei Dell Technologies-Aktie zu - Starke Zahlen dank KI-Nachfrage

Die Aktie von Dell Technologies wird am Freitag für eine starke Quartalsbilanz belohnt. Besonders gut kommt auch eine Anhebung der Jahresziele an.

• Dell Technologies mit mehr Umsatz und Gewinn• Starke KI-Nachfrage• Dell-Aktie legt zu

Dell Technologies hat Anlegern am Donnerstagabend eine erfolgreiche Bilanz präsentiert.

Kräftiger Gewinnsprung

Im zweiten Jahresviertel zogen die Erlöse um rund neun Prozent auf 25 Milliarden US-Dollar an. Beim operativen Ergebnis verzeichnete das Unternehmen ein sattes Plus von 15 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 1,89 US-Dollar über den Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf 1,68 US-Dollar belaufen hatten.

Stark zeigte sich im Berichtsquartal insbesondere das Infrastrukturgeschäft, das von einer starken Nachfrage nach Servern profitierte und seine Erlöse um 38 Prozent auf 11,65 Milliarden US-Dollar ausbauen konnte. Schwächer lief es unterdessen beim Verkauf von Computern, wo die Umsätze mit 12,4 Milliarden US-Dollar um vier Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres lagen.

"Unser Umsatz aus den Bereichen ISG und CSG belief sich zusammen auf 24,1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit sind wir für das 2. Halbjahr und darüber hinaus gut aufgestellt", wird Yvonne McGill, CFO von Dell Technologies, im Rahmen der Bilanzvorlage zitiert.

Prognosen angehoben

Besonders positiv wurde von Anlegerseite aufgenommen, dass das Unternehmen seine Jahresprognosen nach oben angepasst hat, was insbesondere auf die starke Nachfrage nach KI-optimierten Servern zurückgeführt wurde. Dell erwartet einen Jahresumsatz zwischen 95,5 und 98,5 Milliarden Us-Dollar, nachdem bislang Erlöse von 93,5 bzw. 97,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt worden waren. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt Dell Technologies nun 7,80 US-Dollar an.

Wie wichtig das KI-Segment für das Unternehmen ist, machte auch Jeff Clarke, Vice President und COO von Dell Technologies klar: "Unsere KI-Dynamik hat sich im 2. Quartal beschleunigt, und die Zahl der Unternehmenskunden, die KI-Lösungen kaufen, steigt stetig."

Das kommt am Markt gut an, die Dell Technologies-Aktie legt im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 6,10 Prozent auf 117,49 US-Dollar zu.



