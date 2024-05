Dell-Aktie zweistellig im Minus: KI-Profiteur Dell verschreckt Anleger mit sinkender Gewinnmarge

• Dell mit rückläufigem Gewinn• Umsatz über Erwartungen• Nachfrage nach KI-Servern

Dell muss Gewinnrückgang einstecken

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 vermeldete Dell, der US-amerikanische Hersteller von Computern und Speichersystemen, einen Gewinn in Höhe von 1,27 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal standen noch 1,31 US-Dollar je Anteilsschein in den Büchern, hier ging es also um 3 Prozent abwärts. Trotzdem lag das Tech-Unternehmen noch über den Erwartungen der Analysten, die bei 1,25 US-Dollar gelegen hatten.

Umsatz im 1. Quartal gestiegen

Der Umsatz lag im Berichtszeitraum bei 22,244 Milliarden US-Dollar, nach 20,922 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum, und damit ebenfalls über der Prognose der Experten, die bei 21,65 Milliarden US-Dollar angesetzt wurde. Darüber hinaus wurde im im Server- und Netzwerkgeschäft ein Rekordumsatz in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar erreicht - ein Plus von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Das Betriebsergebnis sank hingegen um 14 Prozent auf 920 Millionen US-Dollar, das Betriebsergebnis im Bereich Infrastrukturlösungen sank um ein Prozent auf 736 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig legte der Umsatz in diesem Bereich aber deutlich zu.

KI-Server treiben Ergebnis an

Damit konnte Dell deutlich vom derzeitigen Trend um künstliche Intelligenz profitieren: So nahmen die Aufträge für KI-optimierte Server auf 2,6 Milliarden US-Dollar zu, während die Auslieferungen von KI-Servern mit 1,7 Milliarden US-Dollar mehr als doppelt so stark ausfielen wie noch im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand von KI-Servern legte derweil um mehr als 30 Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar zu.

Fortsetzung der "KI-Dynamik" erwartet

Für das zweite Quartal peilt Dell einen Umsatz zwischen 23,5 und 24,5 Milliarden US-Dollar an, wie das Unternehmen im Rahmen der Zahlenvorlage mitteilte. Im Gesamtjahr soll der Umsatz hingegen 93,5 bis 97,5 Milliarden US-Dollar entsprechen. "Kein Unternehmen ist besser positioniert als Dell, um KI in die Unternehmen zu bringen", erklärte Jeff Clarke, stellvertretender Vorsitzender des Unternehmens, in einer Mitteilung. "Wir gehen davon aus, dass sich die KI-Dynamik der letzten drei Quartale fortsetzt und zu einem Umsatzwachstum in diesem Jahr führen wird", fügte Finanzchefin Yvonne McGill im Earnings Call nach der Präsentation hinzu.

Dell mit Margenproblem

Mit Sorge blickte Dell jedoch auf die erwartete Gewinnspanne. So rechnet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 mit einer um etwa 150 Basispunkte niedrigeren Bruttomargenrate. Als Gründe nannte der Computerhersteller "inflationäre Inputkosten, das Wettbewerbsumfeld und einen höheren Mix an KI-optimierten Servern".

Im Verlauf des Fiskaljahres könnten sich die Margen im Bereich der Infrastrukturlösungen aber dennoch erholen, wie die Geschäftsleitung im Rahmen der Zahlenvorlage mitteilte. Grundsätzlich tragen KI-Server zwar zur Verwässerung der Margenrate bei, die Margen auf US-Dollar-Basis könnten durch den Bereich aber besser ausfallen, so das Unternehmen.

Dell-Aktie abgestraft

Anleger ließen sich von der Hoffnung auf bessere Margen aber keineswegs mitreißen. Die Dell-Aktie verlor im Donnerstagshandel an der NYSE letztendlich 5,18 Prozent auf 169,92 US-Dollar. Im vorbörslichen Handel am Freitag geht es zeitweise um weitere 14,04 Prozent auf 146,07 US-Dollar abwärts.

Seit Jahresbeginn verteuerten sich die Papiere des KI-Profiteurs jedoch bereits um 122,12 Prozent.

Redaktion finanzen.at