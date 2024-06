Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach

Am Montag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,79 Prozent schwächer bei 5 011,50 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,343 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,464 Prozent leichter bei 5 027,86 Punkten in den Montagshandel, nach 5 051,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 027,86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 973,88 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.05.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 085,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Stand von 4 961,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 4 289,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 11,05 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 0,80 Prozent auf 14,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,63 Prozent auf 65,52 EUR), Stellantis (+ 0,23 Prozent auf 20,22 EUR), Ferrari (+ 0,15 Prozent auf 384,18 EUR) und BMW (+ 0,13 Prozent auf 91,30 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Air Liquide (-10,09 Prozent auf 168,09 EUR), VINCI (-5,72 Prozent auf 104,83 EUR), BNP Paribas (-5,14 Prozent auf 62,99 EUR), Saint-Gobain (-3,88 Prozent auf 76,61 EUR) und AXA (-3,21 Prozent auf 32,17 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Intesa Sanpaolo-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 236 468 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 379,425 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,28 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at