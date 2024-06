Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schwächer

Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,39 Prozent auf 4 896,32 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,200 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,039 Prozent auf 4 913,54 Punkte an der Kurstafel, nach 4 915,47 Punkten am Vortag.

Bei 4 890,04 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 916,69 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,775 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 064,14 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 007,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 362,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 8,50 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 1,37 Prozent auf 13,98 EUR), Vivendi (+ 1,00 Prozent auf 9,85 EUR), Stellantis (+ 0,73 Prozent auf 19,17 EUR), BMW (+ 0,50 Prozent auf 88,02 EUR) und Allianz (+ 0,43 Prozent auf 258,10 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Infineon (-2,65 Prozent auf 35,03 EUR), LOréal (-1,47 Prozent auf 433,25 EUR), Kering (-1,07 Prozent auf 307,50 EUR), Ferrari (-1,03 Prozent auf 383,99 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,87 Prozent auf 704,00 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Intesa Sanpaolo-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 20 596 619 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 381,383 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

2024 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

