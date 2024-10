Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,83 Prozent leichter bei 4 905,59 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,282 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,572 Prozent auf 4 918,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 946,73 Punkten am Vortag.

Bei 4 918,44 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 903,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 2,03 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 827,63 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, bei 4 947,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 149,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,70 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,24 Prozent auf 212,40 EUR), UniCredit (+ 0,79 Prozent auf 40,39 EUR), Deutsche Börse (+ 0,65 Prozent auf 216,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 28,18 EUR) und Allianz (+ 0,30 Prozent auf 302,00 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-3,34 Prozent auf 231,70 EUR), Stellantis (-1,93 Prozent auf 11,78 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,22 Prozent auf 56,57 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,13 Prozent auf 90,74 EUR) und BMW (-0,90 Prozent auf 74,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 310 553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 318,610 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

