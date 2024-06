Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der SDAX nachmittags

Der SDAX verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,70 Prozent tiefer bei 14 437,43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 116,714 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 555,48 Zählern und damit 0,115 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 538,77 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 14 557,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 14 437,43 Einheiten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 0,212 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Stand von 15 162,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 856,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, notierte der SDAX bei 13 582,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,46 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 5,46 Prozent auf 278,20 EUR), KWS SAAT SE (+ 2,76 Prozent auf 59,60 EUR), AUTO1 (+ 2,30 Prozent auf 6,24 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,98 Prozent auf 18,50 EUR) und NORMA Group SE (+ 1,27 Prozent auf 17,48 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,37 Prozent auf 18,73 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-5,88 Prozent auf 1,25 EUR), adesso SE (-5,35 Prozent auf 90,30 EUR), Ceconomy St (-4,39 Prozent auf 3,18 EUR) und BayWa (-3,33 Prozent auf 20,35 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 303 194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 15,000 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die TRATON-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

