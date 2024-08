Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX nachmittags im Minus

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,43 Prozent auf 17 677,50 Punkte.

Bei 17 830,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 676,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.07.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 714,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 767,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 844,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,58 Prozent aufwärts. Bei 18 888,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Hannover Rück (+ 4,44 Prozent auf 225,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,67 Prozent auf 547,40 EUR), Henkel vz (+ 1,47 Prozent auf 78,62 EUR), Commerzbank (+ 1,46 Prozent auf 12,49 EUR) und RWE (+ 1,35 Prozent auf 32,25 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,32 Prozent auf 29,07 EUR), Sartorius vz (-1,17 Prozent auf 245,40 EUR), Beiersdorf (-0,91 Prozent auf 124,80 EUR), BMW (-0,85 Prozent auf 79,02 EUR) und QIAGEN (-0,64 Prozent auf 41,34 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 668 106 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 221,542 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,45 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

