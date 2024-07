Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schließt in der Verlustzone

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,79 Prozent leichter bei 18 435,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 18 583,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 342,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 153,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, stand der LUS-DAX noch bei 17 773,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 083,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,10 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit BASF (+ 2,96 Prozent auf 45,11 EUR), Bayer (+ 2,40 Prozent auf 26,68 EUR), adidas (+ 2,10 Prozent auf 233,50 EUR), Brenntag SE (+ 1,76 Prozent auf 64,78 EUR) und Fresenius SE (+ 1,56 Prozent auf 30,02 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-5,78 Prozent auf 483,70 EUR), Siemens Energy (-4,36 Prozent auf 25,44 EUR), SAP SE (-2,12 Prozent auf 183,26 EUR), Zalando (-1,75 Prozent auf 24,09 EUR) und Siemens (-1,74 Prozent auf 178,40 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 566 602 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 219,158 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

