NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius nach Jahreszahlen von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatzschätzung für den Gesundheitskonzern um weniger als zwei Prozent an, während er die Prognose für den Gewinn je Aktie wegen steigender Kosten etwas kürzte. Außerdem verwies der Experte auf das erhöhte Kursziel für die FMC-Beteiligung./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 15:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.