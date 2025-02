Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Mittag leichter

MDAX-Handel am zweiten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent leichter bei 28 129,63 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 273,970 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,127 Prozent auf 28 190,55 Punkte an der Kurstafel, nach 28 154,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28 032,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 28 229,22 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der MDAX einen Stand von 25 834,72 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 18.11.2024, mit 26 195,18 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 148,08 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,37 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 28 229,22 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 989,87 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit CTS Eventim (+ 4,38 Prozent auf 104,80 EUR), thyssenkrupp (+ 4,17 Prozent auf 5,84 EUR), HENSOLDT (+ 3,11 Prozent auf 47,74 EUR), TRATON (+ 1,44 Prozent auf 35,25 EUR) und K+S (+ 1,30 Prozent auf 12,90 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-1,79 Prozent auf 31,77 EUR), Gerresheimer (-1,78 Prozent auf 80,05 EUR), WACKER CHEMIE (-1,67 Prozent auf 71,92 EUR), Evonik (-1,52 Prozent auf 19,40 EUR) und FUCHS SE VZ (-1,48 Prozent auf 47,78 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 110 414 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 21,743 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TUI-Aktie verzeichnet mit 6,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at