Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX sackt zum Start des Freitagshandels ab

Am Freitag verliert der MDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,36 Prozent auf 26 709,73 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 239,457 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,007 Prozent leichter bei 26 803,59 Punkten, nach 26 805,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 704,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 803,59 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 1,52 Prozent. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag imApril, dem 30.04.2024, den Wert von 26 264,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wurde der MDAX auf 25 824,65 Punkte taxiert. Der MDAX wurde am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, mit 26 537,41 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 verlor der Index bereits um 0,479 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 641,56 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 0,98 Prozent auf 37,16 EUR), RTL (+ 0,68 Prozent auf 29,70 EUR), Talanx (+ 0,62 Prozent auf 73,30 EUR), HELLA GmbH (+ 0,59 Prozent auf 84,90 EUR) und Stabilus SE (+ 0,53 Prozent auf 57,30 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Jungheinrich (-1,89 Prozent auf 35,26 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,68 Prozent auf 87,95 EUR), Nemetschek SE (-1,35 Prozent auf 84,05 EUR), AIXTRON SE (-1,25 Prozent auf 21,29 EUR) und Bechtle (-1,05 Prozent auf 45,28 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 234 292 Aktien gehandelt. Mit 18,812 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentaldaten

Im MDAX präsentiert die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,78 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at