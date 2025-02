HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron vor Zahlen von 30 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gustav Froberg rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass das Jahr 2025 für den Chipindustrie-Ausrüster ein Jahr des Übergangs wird. Er kürzte daher seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) für die Jahre 2025 und 2026. Für das vierte Quartal 2024 lägen die Erwartungen zudem am unteren Ende der Zielspanne./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.