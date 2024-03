ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen von 26,90 auf 24,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Madeleine Jenkins kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Gewinnprognosen (EPS) für das laufende Jahr. Sie begründete dies mit dem mauen Ausblick des Unternehmens und dem voraussichtlichen Rückgang im Geschäft mit Anlagen für die Herstellung von Siliziumkarbid-Bauelementen. Zudem dürfte die Nachfrage im microLED-Bereich 2024 gedämpft ausfallen und erst im kommenden Jahr deutlich anziehen./tav/gl



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.