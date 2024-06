Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt am Mittag

Am Dienstag verbucht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,57 Prozent auf 14 943,63 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 120,068 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,167 Prozent stärker bei 15 054,36 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 029,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 15 068,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 941,72 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, lag der SDAX-Kurs bei 14 837,44 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, bei 13 824,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 13 430,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 8,12 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Ceconomy St (+ 3,66 Prozent auf 3,29 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,94 Prozent auf 1,19 EUR), CANCOM SE (+ 1,45 Prozent auf 32,16 EUR), SFC Energy (+ 1,32 Prozent auf 22,95 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 1,14 Prozent auf 10,65 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen ADTRAN (-5,62 Prozent auf 5,04 USD), RENK (-2,41 Prozent auf 25,06 EUR), AUTO1 (-2,23 Prozent auf 7,00 EUR), Grand City Properties (-2,14 Prozent auf 10,54 EUR) und TRATON (-2,13 Prozent auf 32,20 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX ist die Ceconomy St-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 571 770 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 16,100 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,99 erwartet. Schaeffler-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,35 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at