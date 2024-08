Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX gibt am Dienstagmittag nach

Am Dienstag fällt der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,15 Prozent auf 13 928,71 Punkte zurück. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 99,035 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,029 Prozent auf 13 953,00 Punkte an der Kurstafel, nach 13 948,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 13 927,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 967,12 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, den Wert von 14 134,04 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.05.2024, bei 15 237,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 12 999,78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,778 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 940,72 Punkten.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell CompuGroup Medical SE (+ 2,07 Prozent auf 15,76 EUR), PVA TePla (+ 2,04 Prozent auf 14,52 EUR), Medios (+ 1,80 Prozent auf 16,94 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,39 Prozent auf 13,11 EUR) und ADTRAN (+ 1,21 Prozent auf 4,94 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil adesso SE (-2,61 Prozent auf 67,20 EUR), SGL Carbon SE (-2,05 Prozent auf 5,74 EUR), Ceconomy St (-1,87 Prozent auf 2,73 EUR), CEWE Stiftung (-1,35 Prozent auf 102,60 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-1,32 Prozent auf 52,20 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 124 490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 8,336 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at