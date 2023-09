Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX liegt am Donnerstagmittag im Minus

Der TecDAX sinkt am Donnerstag.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,33 Prozent auf 3 025,90 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 434,935 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,644 Prozent tiefer bei 3 046,94 Punkten in den Handel, nach 3 066,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 025,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 050,98 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,48 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 21.08.2023, stand der TecDAX noch bei 3 053,66 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.06.2023, den Stand von 3 150,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.09.2022, wurde der TecDAX mit 2 805,43 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 4,11 Prozent nach oben. Bei 3 350,46 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 2 897,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit CompuGroup Medical SE (+ 0,68 Prozent auf 38,72 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,11 Prozent auf 45,88 EUR), Bechtle (+ 0,07 Prozent auf 44,74 EUR), Nagarro SE (+ 0,00 Prozent auf 70,00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,22 Prozent auf 40,45 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-6,08 Prozent auf 20,25 EUR), Kontron (-4,60 Prozent auf 17,20 EUR), Sartorius vz (-3,75 Prozent auf 320,50 EUR), Siltronic (-3,20 Prozent auf 72,50 EUR) und Telefonica Deutschland (-2,65 Prozent auf 1,77 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 971 533 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 147,172 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die United Internet-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 7,40 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at