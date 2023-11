Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zum Start mit Abgaben

Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 3 128,55 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 469,027 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,116 Prozent leichter bei 3 134,97 Punkten, nach 3 138,62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 128,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 137,32 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,571 Prozent aufwärts. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 24.10.2023, bei 2 873,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 087,19 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 24.11.2022, den Wert von 3 127,37 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,64 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 788,38 Punkten.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 1,18 Prozent auf 85,55 EUR), HENSOLDT (+ 0,46 Prozent auf 26,28 EUR), Kontron (+ 0,44 Prozent auf 22,70 EUR), MorphoSys (+ 0,18 Prozent auf 16,38 EUR) und QIAGEN (+ 0,11 Prozent auf 37,50 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-1,65 Prozent auf 85,64 EUR), Sartorius vz (-0,80 Prozent auf 283,70 EUR), SAP SE (-0,77 Prozent auf 141,40 EUR), Nordex (-0,74 Prozent auf 9,94 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,47 Prozent auf 31,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 796 679 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 165,115 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

2023 verzeichnet die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

