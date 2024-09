Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verliert letztendlich

Am Mittwoch fiel der FTSE 100 via LSE letztendlich um 0,68 Prozent auf 8 253,68 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,556 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 309,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8 309,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 245,70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 309,95 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,235 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, stand der FTSE 100 bei 8 311,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 191,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 652,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,89 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Reckitt Benckiser (+ 1,24 Prozent auf 46,67 GBP), Rightmove (+ 1,19 Prozent auf 6,81 GBP), Kingfisher (+ 1,15 Prozent auf 3,27 GBP), Centrica (+ 1,03 Prozent auf 1,18 GBP) und WPP 2012 (+ 0,93 Prozent auf 7,57 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil JD Sports Fashion (-5,95 Prozent auf 1,50 GBP), Rentokil Initial (-4,59 Prozent auf 3,64 GBP), Diploma (-2,89 Prozent auf 44,98 GBP), Legal General (-2,85 Prozent auf 2,22 GBP) und Halma (-2,35 Prozent auf 25,78 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 53 852 150 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 220,871 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at