Börse London in Grün: FTSE 100 stärker

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittag kaum verändert.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,04 Prozent höher bei 8 410,87 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,532 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 407,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 407,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 8 434,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 397,07 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 1,63 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 25.03.2025, den Wert von 8 663,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, einen Stand von 8 502,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2024, stand der FTSE 100 bei 8 078,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 1,83 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 908,82 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 544,83 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Melrose Industries (+ 3,55 Prozent auf 4,29 GBP), Rentokil Initial (+ 2,46 Prozent auf 3,46 GBP), Rolls-Royce (+ 2,31 Prozent auf 7,52 GBP), StJamess Place (+ 2,23 Prozent auf 9,52 GBP) und Entain (+ 1,90 Prozent auf 5,80 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Unilever (-2,05 Prozent auf 46,93 GBP), Rightmove (-1,92 Prozent auf 7,16 GBP), Anglo American (-1,56 Prozent auf 21,21 GBP), Ocado Group (-1,56 Prozent auf 2,78 GBP) und Antofagasta (-1,54 Prozent auf 16,64 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 907 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 189,522 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,18 Prozent bei der M&G-Aktie an.

