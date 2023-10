Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verliert zum Handelsende

Am Montag bewegte sich der FTSE 100 via LSE schlussendlich 1,28 Prozent schwächer bei 7 510,72 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,383 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 608,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 608,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 7 630,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 491,30 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 464,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, mit 7 531,53 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, den Wert von 6 893,81 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Minus von 0,574 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit InterContinental Hotels Group (+ 1,35 Prozent auf 61,56 GBP), BAE Systems (+ 1,12 Prozent auf 10,09 GBP), Entain (+ 0,88 Prozent auf 9,41 GBP), United Utilities (+ 0,25 Prozent auf 9,51 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0,24 Prozent auf 6,71 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Beazley (-3,79 Prozent auf 5,33 GBP), SSE (-3,57 Prozent auf 15,53 GBP), NatWest Group (-3,39 Prozent auf 2,28 GBP), Electrocomponents (-3,37 Prozent auf 7,11 GBP) und Centrica (-3,33 Prozent auf 1,49 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 56 055 731 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 199,523 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

