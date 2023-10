Anleger in Moskau halten sich zurück: RTS verbucht am Nachmittag Abschläge

Der RTS erleidet am Nachmittag Verluste.

Um 15:00 Uhr sinkt der RTS im MICEX-Handel um 0,27 Prozent auf 988,67 Punkte. Die RTS-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 7,688 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,203 Prozent auf 989,34 Punkte an der Kurstafel, nach 991,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 984,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 991,80 Punkten.

So bewegt sich der RTS seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den RTS bereits um 1,75 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, stand der RTS bei 1 050,99 Punkten. Der RTS lag noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, bei 969,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, notierte der RTS bei 1 061,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 2,66 Prozent. Der RTS markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 091,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im RTS

Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen derzeit Surgutneftegas (+ 2,85 Prozent auf 33,72 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 1,38 Prozent auf 56,20 RUB), NOVATEK (+ 1,22 Prozent auf 1 718,80 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 1,10 Prozent auf 183,05 RUB) und LUKOIL Oil Company (+ 1,04 Prozent auf 6 730,00 RUB). Flop-Aktien im RTS sind hingegen TMK (-2,77 Prozent auf 209,36 RUB), VSMPO-AVISMA (-1,69 Prozent auf 42 940,00 RUB), PIK (-1,58 Prozent auf 712,20 RUB), Federal Grid (-1,49 Prozent auf 0,12 RUB) und SOLLERS (-1,18 Prozent auf 1 006,00 RUB).

Die teuersten RTS-Konzerne

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. Zuletzt wurden via MICEX 57 576 220 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,517 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert auf.

RTS-Fundamentaldaten

Die Gazprom PJSC-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten inne. Die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at