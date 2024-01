Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten

Dow Jones-Handel am Morgen.

Um 16:00 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,20 Prozent auf 37 925,75 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,329 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,216 Prozent auf 37 919,55 Punkte an der Kurstafel, nach 38 001,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 37 893,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 37 980,73 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Stand von 37 385,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 32 936,41 Punkte. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 23.01.2023, bei 33 629,56 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 0,559 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38 109,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Verizon (+ 4,62 Prozent auf 41,41 USD), Procter Gamble (+ 4,46 Prozent auf 154,45 USD), Nike (+ 1,04 Prozent auf 101,61 USD), Caterpillar (+ 1,00 Prozent auf 291,55 USD) und Dow (+ 0,97 Prozent auf 54,08 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil 3M (-9,21 Prozent auf 98,07 USD), Johnson Johnson (-2,38 Prozent auf 158,61 USD), Intel (-1,77 Prozent auf 47,37 USD), Home Depot (-1,14 Prozent auf 352,64 USD) und Goldman Sachs (-1,09 Prozent auf 381,77 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 1 573 144 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,716 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,79 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at