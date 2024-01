Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt Handel in der Verlustzone

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 16:02 Uhr via NASDAQ 1,52 Prozent tiefer bei 16 575,61 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,744 Prozent auf 16 705,51 Punkte an der Kurstafel, nach 16 830,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 16 561,49 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 711,88 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,19 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 16 623,45 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 122,01 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 11 557,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,191 Prozent aufwärts. Bei 16 900,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Automatic Data Processing (+ 0,51 Prozent auf 236,47 USD), Fastenal (+ 0,48 Prozent auf 64,08 USD), Fiserv (+ 0,42 Prozent auf 137,57 USD), T-Mobile US (+ 0,35 Prozent auf 163,65 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 0,27 Prozent auf 37,71 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil JDcom (-5,09 Prozent auf 22,38 USD), GLOBALFOUNDRIES (-4,39 Prozent auf 53,17 USD), CrowdStrike (-3,77 Prozent auf 275,50 USD), Lucid (-3,65 Prozent auf 2,78 USD) und Zscaler (-3,55 Prozent auf 223,94 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 939 428 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,655 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,96 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at