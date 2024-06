Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,06 Prozent tiefer bei 19 890,67 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,008 Prozent auf 19 904,43 Punkte an der Kurstafel, nach 19 902,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 837,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 936,08 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18 546,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 17 985,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, mit 15 083,92 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 20,23 Prozent zu. Bei 19 977,84 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 4,00 Prozent auf 153,75 USD), QUALCOMM (+ 3,01 Prozent auf 228,91 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2,81 Prozent auf 15,58 USD), NVIDIA (+ 2,66 Prozent auf 134,47 USD) und Constellation Energy (+ 2,63 Prozent auf 217,60 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Moderna (-3,15 Prozent auf 133,55 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,54 Prozent auf 154,38 USD), Tesla (-2,34 Prozent auf 183,05 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2,14 Prozent auf 145,13 USD) und Gilead Sciences (-1,71 Prozent auf 63,17 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 875 737 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,065 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at