Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart

Der NASDAQ 100 verliert am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 16:01 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,03 Prozent schwächer bei 19 985,23 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,75 Prozent auf 20 041,31 Punkte an der Kurstafel, nach 20 398,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 080,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 985,23 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,04 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 19 902,75 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, bei 17 493,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 713,28 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 20,80 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 5,21 Prozent auf 36,13 USD), Gilead Sciences (+ 2,54 Prozent auf 73,46 USD), Diamondback Energy (+ 2,26 Prozent auf 213,78 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,19 Prozent auf 8,16 USD) und Xcel Energy (+ 1,84 Prozent auf 54,92 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen ASML (-9,66 Prozent auf 965,00 USD), Lam Research (-6,50 Prozent auf 1 006,00 USD), Applied Materials (-6,47 Prozent auf 229,94 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,94 Prozent auf 167,00 USD) und QUALCOMM (-5,83 Prozent auf 197,42 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 344 678 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,298 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 4,08 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 12,37 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

