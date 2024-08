Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich leichter

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,68 Prozent schwächer bei 19 491,84 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,436 Prozent höher bei 19 911,28 Punkten, nach 19 824,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 938,89 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 459,86 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,154 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 22.07.2024, den Wert von 19 822,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18 705,20 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14 908,96 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 17,82 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Zoom Video Communications (+ 12,97 Prozent auf 68,04 USD), Lucid (+ 7,54 Prozent auf 3,85 USD), Gilead Sciences (+ 1,02 Prozent auf 75,90 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 0,86 Prozent auf 147,19 USD) und Booking (+ 0,80 Prozent auf 3 768,09 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Moderna (-6,47 Prozent auf 81,04 USD), Intel (-6,12 Prozent auf 20,10 USD), Tesla (-5,65 Prozent auf 210,66 USD), ON Semiconductor (-4,32 Prozent auf 73,37 USD) und Lam Research (-4,31 Prozent auf 835,72 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 68 618 372 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,089 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Mit 4,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at