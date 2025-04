NASDAQ 100-Handel aktuell: mittags Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr 0,29 Prozent auf 19 493,18 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 1,31 Prozent auf 19 182,39 Punkte an der Kurstafel, nach 19 436,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 539,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 157,20 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, stand der NASDAQ 100 bei 20 884,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20 975,62 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 02.04.2024, bei 18 121,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 büßte der Index bereits um 7,07 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 799,20 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (+ 3,70 Prozent auf 317,33 USD), Tesla (+ 3,09 Prozent auf 276,75 USD), Dollar Tree (+ 3,04 Prozent auf 77,63 USD), Atlassian (+ 2,44 Prozent auf 221,69 USD) und Align Technology (+ 2,32 Prozent auf 161,74 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Lucid (-4,94 Prozent auf 2,41 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-3,05 Prozent auf 118,46 USD), Mondelez (-1,69 Prozent auf 66,51 USD), T-Mobile US (-1,37 Prozent auf 264,87 USD) und Comcast (-1,21 Prozent auf 36,28 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 795 386 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,108 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Mit 5,28 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at