Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start schwächer

Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,52 Prozent schwächer bei 17 425,51 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,480 Prozent leichter bei 17 432,87 Punkten in den Handel, nach 17 516,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17 408,21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 456,66 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,126 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.12.2023, lag der NASDAQ 100 bei 16 878,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, wies der NASDAQ 100 14 109,57 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 12 051,48 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 17 665,26 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Charter A (+ 2,20 Prozent auf 377,20 USD), Tesla (+ 1,20 Prozent auf 184,83 USD), Zoom Video Communications (+ 1,20 Prozent auf 68,23 USD), Comcast (+ 1,16 Prozent auf 45,80 USD) und Palo Alto Networks (+ 1,16 Prozent auf 344,12 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Intel (-11,29 Prozent auf 43,96 USD), KLA-Tencor (-5,08 Prozent auf 609,10 USD), Applied Materials (-2,71 Prozent auf 167,96 USD), DexCom (-2,65 Prozent auf 123,15 USD) und GLOBALFOUNDRIES (-2,26 Prozent auf 57,99 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 7 684 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,781 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

