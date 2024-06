Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite beginnt die Sitzung mit Verlusten

Um 16:00 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,21 Prozent auf 16 794,17 Punkte nach. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,028 Prozent auf 16 823,88 Punkte an der Kurstafel, nach 16 828,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 16 754,74 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 823,88 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 16 156,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, stand der NASDAQ Composite bei 16 207,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 240,77 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 13,74 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 17 032,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Arundel (+ 6,86 Prozent auf 0,22 CHF), Old Dominion Freight Line (+ 5,78 Prozent auf 179,11 USD), AmeriServ Financial (+ 5,46 Prozent auf 2,51 USD), Neogen (+ 4,81 Prozent auf 14,38 USD) und Donegal Group B (+ 3,13 Prozent auf 12,87 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Ebix (-16,67 Prozent auf 0,38 USD), Taylor Devices (-6,89 Prozent auf 47,41 USD), Grupo Financiero Galicia (-5,59 Prozent auf 33,61 USD), Sangamo Therapeutics (-5,39 Prozent auf 0,55 USD) und Powell Industries (-5,14 Prozent auf 162,53 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 065 371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,831 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at