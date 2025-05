Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus

Am Mittwoch ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,41 Prozent auf 18 872,64 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,730 Prozent tiefer bei 19 002,94 Punkten, nach 19 142,71 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18 799,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 19 241,41 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,342 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 21.04.2025, wies der NASDAQ Composite 15 870,90 Punkte auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 21.02.2025, bei 19 524,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 16 832,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 büßte der Index bereits um 2,12 Prozent ein. 20 118,61 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 784,03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Volvo (A) (+ 11,50 Prozent auf 28,99 USD), Nissan Motor (+ 8,44 Prozent auf 2,64 USD), Nortech Systems (+ 4,98) Prozent auf 9,49 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,87 Prozent auf 170,06 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 2,79 Prozent auf 168,56 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Modine Manufacturing (-11,66 Prozent auf 93,26 USD), Monro Muffler Brake (-9,84 Prozent auf 12,37 USD), OraSure Technologies (-9,11 Prozent auf 2,55 USD), Myriad Genetics (-8,54 Prozent auf 4,07 USD) und Forward Air (-8,48 Prozent auf 16,51 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 65 013 668 Aktien gehandelt. Mit 3,011 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie mit 5,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at