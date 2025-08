Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zu

Der NASDAQ Composite befindet sich am Montag im Aufwind.

Um 20:03 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,84 Prozent höher bei 21 029,30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,987 Prozent stärker bei 20 853,91 Punkten in den Handel, nach 20 650,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 20 833,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21 034,19 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20 601,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 17 977,73 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 776,16 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 21 457,48 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 26,50 Prozent auf 677,47 USD), American Eagle Outfitters (+ 22,67 Prozent auf 13,18 USD), Commercial Vehicle Group (+ 12,20 Prozent auf 1,89 USD), AXT (+ 9,90 Prozent auf 2,11 USD) und Nissan Motor (+ 9,09 Prozent auf 2,40 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil ON Semiconductor (-12,44 Prozent auf 49,75 USD), Sangamo Therapeutics (-5,27 Prozent auf 0,53 USD), Innodata (-4,80 Prozent auf 42,80 USD), DexCom (-3,59 Prozent auf 76,43 USD) und SMC (-3,10 Prozent auf 351,25 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 662 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,662 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Resources Connection-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at