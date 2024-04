Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich leichter

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,64 Prozent leichter bei 15 611,76 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 2,15 Prozent auf 15 375,26 Punkte an der Kurstafel, nach 15 712,75 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 15 343,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 644,51 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,40 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2024, wies der NASDAQ Composite 16 384,47 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 510,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, wies der NASDAQ Composite 11 799,16 Punkte auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 5,73 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Ultralife Batteries (+ 22,68 Prozent auf 10,71 USD), Anglo American (+ 16,10 Prozent auf 25,60 GBP), Enzon Pharmaceuticals (+ 12,87) Prozent auf 0,09 USD), Intevac (+ 10,54 Prozent auf 4,09 USD) und Comtech Telecommunications (+ 6,86 Prozent auf 1,87 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Ebix (-10,89 Prozent auf 0,54 USD), Innodata (-10,11 Prozent auf 5,69 USD), Biomarin Pharmaceutical (-9,90 Prozent auf 82,17 USD), Textron (-9,69 Prozent auf 84,90 USD) und Inter Parfums (-9,58 Prozent auf 118,01 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 18 643 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,824 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Comtech Telecommunications-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 22,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

