Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,12 Prozent schwächer bei 1 729,62 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,018 Prozent leichter bei 1 731,47 Punkten, nach 1 731,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 729,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 732,54 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 709,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 706,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, lag der ATX Prime bei 1 589,88 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,910 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Telekom Austria (+ 1,44 Prozent auf 7,77 EUR), Semperit (+ 1,24 Prozent auf 11,46 EUR), Palfinger (+ 0,88 Prozent auf 22,90 EUR), Polytec (+ 0,61 Prozent auf 3,30 EUR) und Wolford (+ 0,50 Prozent auf 4,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Flughafen Wien (-1,57 Prozent auf 50,30 EUR), FACC (-1,37 Prozent auf 5,77 EUR), voestalpine (-0,80 Prozent auf 24,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,71 Prozent auf 42,00 EUR) und Vienna Insurance (-0,71 Prozent auf 28,05 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13 967 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 23,555 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Addiko Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at