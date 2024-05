Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime präsentiert sich am Mittag schwächer

Anleger in Wien treten aktuell den Rückzug an.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 1 859,48 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 1 864,26 Punkte an der Kurstafel, nach 1 864,22 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 857,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 864,39 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,789 Prozent zu. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 15.04.2024, mit 1 774,57 Punkten bewertet. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 15.02.2024, bei 1 699,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wies der ATX Prime 1 604,31 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 8,49 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 864,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Palfinger (+ 2,72 Prozent auf 22,65 EUR), Semperit (+ 1,89 Prozent auf 11,88 EUR), Frequentis (+ 1,15 Prozent auf 26,30 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,02 Prozent auf 5,94 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,68 Prozent auf 8,94 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Raiffeisen (-2,37 Prozent auf 17,31 EUR), Polytec (-1,66 Prozent auf 3,56 EUR), AT S (AT&S) (-1,64 Prozent auf 20,36 EUR), UBM Development (-1,53 Prozent auf 19,30 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,37 Prozent auf 115,40 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 300 011 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24,771 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

