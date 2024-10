Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,00 Prozent schwächer bei 3 576,21 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 115,486 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,054 Prozent auf 3 610,45 Punkte an der Kurstafel, nach 3 612,40 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 610,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 564,07 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Wert von 3 581,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, lag der ATX noch bei 3 707,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der ATX einen Wert von 3 119,98 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,81 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit DO (+ 1,75 Prozent auf 150,80 EUR), Österreichische Post (+ 1,19 Prozent auf 29,80 EUR), BAWAG (+ 1,04 Prozent auf 67,80 EUR), Andritz (+ 0,00 Prozent auf 63,55 EUR) und Verbund (-0,27 Prozent auf 72,90 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil IMMOFINANZ (-3,93 Prozent auf 17,12 EUR), OMV (-3,22 Prozent auf 38,42 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,73 Prozent auf 85,50 EUR), Lenzing (-2,60 Prozent auf 33,75 EUR) und CA Immobilien (-2,33 Prozent auf 25,98 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 466 856 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,622 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,05 Prozent bei der OMV-Aktie an.

