Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,68 Prozent schwächer bei 1 998,01 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,216 Prozent auf 2 007,37 Punkte an der Kurstafel, nach 2 011,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 996,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 014,58 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, wies der SLI 1 945,69 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Stand von 1 960,57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 616,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 13,30 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 4,62 Prozent auf 38,47 CHF), Swatch (I) (+ 1,22 Prozent auf 173,95 CHF), Logitech (+ 0,87 Prozent auf 76,78 CHF), Nestlé (+ 0,44 Prozent auf 86,36 CHF) und Julius Bär (-0,14 Prozent auf 55,18 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen ams-OSRAM (-2,44 Prozent auf 10,00 CHF), SGS SA (-2,32 Prozent auf 94,50 CHF), VAT (-2,24 Prozent auf 365,90 CHF), Swiss Re (-1,84 Prozent auf 114,65 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,69 Prozent auf 221,10 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 381 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 235,300 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

