Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI liegt zum Handelsstart im Minus

Der SLI kann seine Vortagesgewinne am Donnerstag nicht halten.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent auf 1 964,18 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,517 Prozent auf 1 958,23 Punkte an der Kurstafel, nach 1 968,41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 956,18 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 964,34 Zähler.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 2,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.08.2024, lag der SLI bei 1 866,90 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 05.06.2024, den Wert von 1 973,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 733,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 11,38 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 023,54 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 0,66 Prozent auf 73,60 CHF), Sandoz (+ 0,62 Prozent auf 35,75 CHF), Swiss Life (+ 0,49 Prozent auf 691,40 CHF), Sonova (+ 0,34 Prozent auf 298,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,30 Prozent auf 116,90 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen VAT (-1,02 Prozent auf 408,50 CHF), Straumann (-0,96 Prozent auf 118,90 CHF), Novartis (-0,94 Prozent auf 99,97 CHF), Roche (-0,82 Prozent auf 276,90 CHF) und Nestlé (-0,51 Prozent auf 89,18 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 178 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 250,860 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Julius Bär-Aktie hat mit 10,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Julius Bär-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at