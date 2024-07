Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwoch.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,07 Prozent auf 1 982,77 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,274 Prozent auf 1 989,50 Punkte an der Kurstafel, nach 1 984,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 987,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 974,13 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SLI bereits um 0,738 Prozent nach. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 17.06.2024, den Wert von 1 940,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, bewegte sich der SLI bei 1 838,92 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, bei 1 737,42 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 12,43 Prozent zu Buche. Bei 2 009,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Roche (+ 4,71 Prozent auf 271,10 CHF), Swatch (I) (+ 1,06 Prozent auf 172,20 CHF), Lindt (+ 0,47 Prozent auf 10 740,00 CHF), Nestlé (+ 0,22 Prozent auf 92,82 CHF) und Swisscom (+ 0,19 Prozent auf 527,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sonova (-3,36 Prozent auf 262,10 CHF), VAT (-2,58 Prozent auf 514,00 CHF), ams (-2,08 Prozent auf 1,30 CHF), Swiss Re (-1,23 Prozent auf 108,05 CHF) und Novartis (-1,21 Prozent auf 97,70 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Roche-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 323 656 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 245,815 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,39 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

