Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verbucht letztendlich Verluste

Der SLI fiel im SIX-Handel letztendlich um 0,57 Prozent auf 1 800,99 Punkte zurück. Zuvor ging der SLI 0,156 Prozent höher bei 1 814,06 Punkten in den Handel, nach 1 811,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 791,70 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 816,82 Zählern.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wies der SLI einen Stand von 1 772,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, wies der SLI einen Stand von 1 667,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2023, wies der SLI einen Stand von 1 767,20 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,13 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 829,64 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2,24 Prozent auf 28,27 CHF), Swiss Re (+ 1,49 Prozent auf 101,95 CHF), Zurich Insurance (+ 0,93 Prozent auf 436,30 CHF), Swisscom (+ 0,66 Prozent auf 500,80 CHF) und Logitech (+ 0,61 Prozent auf 75,32 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen ams (-3,18 Prozent auf 2,23 CHF), Julius Bär (-2,14 Prozent auf 46,20 CHF), Straumann (-1,89 Prozent auf 137,30 CHF), Geberit (-1,89 Prozent auf 499,20 CHF) und Sika (-1,87 Prozent auf 241,30 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 6 571 249 Aktien gehandelt. Mit 263,512 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,07 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,36 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

